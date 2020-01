Riapre la caccia, nel savonese anche quella a daini e caprioli. Enpa all’attacco: “Nuovo massacro”

Savona. Riprende la stagione della caccia, giunta all’ultimo mese, o quasi, del calendario venatorio. Da oggi, quindi, si è tornati a sparare, in ogni provincia: a Genova e Savona è ripresa anche la caccia a daini e caprioli, che durerà fino al 31 di questo primo mese del 2020.

Una passaggio che era già stato stabilito dal calendario venatorio regionale ma che è accompagnato dalla protesta dell’Enpa, l’ente nazionale per la protezione degli animali: “Una strage di oltre mille animali per provincia – si legge in una nota stampa dell’Enpa Savonese – e sarà fatta continuare dalla Regione Liguria ancora per tutto il mese di gennaio la caccia al cinghiale, dopo che i conti degli abbattimenti effettuati finora avranno dato gli identici esiti di tutti gli anni scorsi: non si è raggiunto il contingente abbattibile consentito”.

