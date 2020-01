Vallecrosia, consigliere Perri attacca: «Dopo 19 mesi la città è rimasta al palo»

Vallecrosia. «Abbiamo le strade penose e pericolose, l’arredo urbano è deprimente, i marciapiedi distrutti, la situazione parcheggi in confusione totale, il verde pubblico da rivedere e potenziare, il centro storico abbandonato con gravi problemi di decoro, un’immagine della città all’esterno assente sui canali internet e social, un programma turistico e di manifestazioni che ha confermato quanto fatto dalle precedenti amministrazioni senza nulla di nuovo ed innovativo di richiamo. Sono stati spesi oltre 250.000 euro: ma dove sono i cambiamenti?».

E’ il duro intervento del consigliere di minoranza di Vallecrosia Fabio Perri, da poco entrato nelle file di Fratelli d’Italia, in merito al Bilancio approvato dalla maggioranza in consiglio comunale il 23 dicembre scorso. Un intervento che denuncia «lo stato di poca attenzione di questa amministrazione alle vere piccole manutenzioni ed interventi per riqualificare la città come aveva promesso».

