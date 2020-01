Whatsapp abbandona milioni di smartphone. Ecco da dove sparirà la famosa app

Dalle 23:59 del 31 dicembre, Whatsapp ha smesso di funzionare su tutti i telefonici che ricorrono al sistema operativo Windows Phone. E non è tutto, il servizio di messaggistica istantaneo non sarà più compatibile, a partire dal 1 febbraio, con gli smartphone su cui sono installati Android 2.3.7 ed iOS 7. Lo ha reso noto il tabloid britannico Mirror.

WhatsApp ha motivato così la sua decisione: «Intendiamo concentrare i nostri sforzi sulle piattaforme mobili che usa la stragrande maggioranza delle persone. Sebbene questi dispositivi mobili siano stati una parte importante della nostra storia, non offrono il tipo di funzionalità di cui abbiamo bisogno per espandere le funzionalità della nostra app in futuro. È stata una decisione difficile da prendere, ma è quella giusta per offrire alle persone i modi migliori per comunicare con amici, familiari e persone care».

