Provincia. Tpl Linea informa che a partire da martedì 7 gennaio 2020 gli orari e le fermate di alcune linee subiranno variazioni.

Sulla linea 45 Mallare-Cairo: la corsa feriale scolastica in partenza da Codevilla per Eremita-Altare delle 6.50 verrà anticipata alle 6.45; la corsa feriale scolastica in partenza da Codevilla per Eremita-Altare-Cairo delle 7.30 verrà anticipata alle 7.25.

