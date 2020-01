Camporosso, al via la campagna di tesseramento 2020 dell’associazione Aceb

Camporosso. É cominciato il tesseramento per l’anno 2020 dell’associazione Aceb. I già soci sostenitori, potranno rinnovare la tessera contattando l’associazione, oppure effettuare un bonifico bancario Iban: IT50C0843949110000230102738 o tramite PayPal: https://www.paypal.me/ACEB2017 con causale “Rinnovo tessera Aceb anno 2020″, il costo è di 10 euro.

Per coloro che non sono soci, ma desiderano sostenere le nostre attività, potranno scaricare la domanda dal nostro sito internet https://www.aceb-ets.com/diventa-socio/ e seguire le istruzioni. Per qualsiasi informazione in merito: aceb@outlook.it oppure 345-8517448.

