Cimenti, presepi viventi, rievocazioni storiche, concerti: una “festa” di eventi nel primo fine settimana del 2020 in provincia

Provincia. “EVenti”, “EVenti Venti”, “E20″… Perdonateci, cari eventofili, ma non abbiamo resistito alla tentazione di combinare e scombinare la nostra e vostra parola del dizionario preferita in svariate maniere, un po’ come le facce disassemblate del Cubo di Rubik. Siamo nel 2020 e dunque un Felicissimo Anno Nuovo a tutti e tutte voi con i “2020” e più IVG Eventi del primo fine settimana del nuovo “ruggente” e futuristico decennio.

“Ruggiranno” anche gli “spericolati” avventurieri delle coste che si butteranno tra le “braccia” del mare di Alassio per dare il “pazzo” benvenuto al 2020 con il classicissimo Cimento Invernale, a cui assisterà anche la campionessa “de noialtri” Luminosa Bogliolo.

