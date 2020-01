Dalle palme di Los Angeles a quelle della Riviera: Simona e Christophe sposi “internazionali” a Borghetto Santo Spirito

Borghetto Santo Spirito. Lei è originaria di Torino, lui di Montpellier, entrambi ora vivono a Los Angeles, ma per il loro matrimonio hanno scelto Borghetto Santo Spirito ed il suo “palcoscenico sul mare”, cioè piazza Pelagos. E’ in programma domani, sabato 4 gennaio, alle 11.30 il matrimonio di Simona Torriano e Christophe Dufresne, giovanissima coppia italo-francese (ma residente negli Stati Uniti) che come cornice per le proprie nozze ha preferito le palme liguri a quelle californiane.

Simona Torriano ha 31 anni ed opera nel campo delle biotecnologie mediche. Dopo la laurea a Torino ha ottenuto una borsa di studio europea “Marie Curie” che negli ultimi quattro anni e mezzo le ha consentito di svolgere un dottorato di ricerca a Montpellier, in Francia.

