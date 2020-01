Espulso un anno fa, sega il lucchetto del centro di accoglienza per rubare: arrestato

Albisola Superiore. Pomeriggio movimentato, quello odierno, per i carabinieri di Albisola Superiore, che sono intervenuti per arrestare un ragazzo nigeriano di 23 anni, che si era intrufolato all’interno del centro di accoglienza “Casa Betania” per rubare alcuni farmaci.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha segato un lucchetto della struttura ed è entrato nel centro di cui aveva già fatto parte, almeno fino a un anno fa, quando era stato espulso per la revoca del diritto di accoglienza dalla Prefettura di Savona.

