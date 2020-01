Milleproroghe, Lunardon e Righello (Pd): “Importanti misure per la portualità ligure e savonese”

Liguria. Giovanni Lunardon e Mauro Righello, capogruppo e vice capogruppo del PD in Consiglio regionale, dichiarano la loro soddisfazione per quanto approvato nel decreto Milleproroghe, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a favore della Liguria, comprese le misure a sostegno della portualità savonese e di tutta la regione.

“Il Milleproroghe – spiegano i due esponenti del PD – contiene importanti misure e finanziamenti per la Liguria: un risultato che è il frutto del lavoro di condivisione tra territorio, parlamentare liguri e Governo. Tra i provvedimenti previsti è stata inserita la norma che consente la proroga al 2020 delle assunzioni da parte dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale (1 milione di euro) e l’estensione a 6 anni delle autorizzazioni in essere in merito alla fornitura di lavoro temporaneo portuale nel porto di Savona-Vado”.

