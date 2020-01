Saldi, Bertino (Confcommercio): “Restano una mezza farsa… Ma le prospettive sono buone”

Savona. Domani, sabato 4 gennaio, scattano i saldi invernali: le vendite scontate arrivano poco prima della Befana e poco dopo gli acquisti natalizi. I saldi dureranno 45 giorni, termineranno lunedì 17 febbraio 2020 e i negozi si sono già attrezzati con gli appositi cartelli come prevede la normativa sul commercio.

“Dal nostro punto di vista i saldi rappresentano sempre una mezza farsa, sia per il loro periodo di svolgimento quanto per il fatto che i centri commerciali sponsorizzano tranquillamente sconti anticipati e altre iniziative, come ricordava qualche giorno fa la nostra rappresentante di Federmoda – afferma il presidente provinciale di Confcommercio Vincenzo Bertino -, tuttavia i commercianti sperano di poter incrementare le vendite e far cassa ulteriore: le prospettive sono buone, anche perchè per alcuni settori merceologici i consumatori attendono il momento delle vendite scontate”.

