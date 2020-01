Senso unico su Capo Santo Spirito, il sindaco di Borghetto chiede autostrada gratuita e più treni regionali

Borghetto Santo Spirito. Autostrada gratuita tra Borghetto e Albenga e più fermate dei treni regionali in stazione. Sono queste le richieste che il primo cittadino borghettino, Giancarlo Canepa, ha rivolto al presidente di Autotrada dei Fiori, Luciano Pasquale, e alla direzione regionale di Trenitalia per cercare di limitare i disagi al traffico causati dai due mesi di senso unico alternato che dalla prossima settimana interesseranno la via Aurelia a Capo Santo Spirito.

I lavori prenderanno il via il prossimo 7 gennaio e dovrebbero durare due mesi circa, nel corso dei quali sarà istituto il senso unico alternato, con semaforo, sulla via Aurelia, a Capo Santo Spirito. Dove? Nel tratto che va dall’ingresso del castello fino al parcheggio dell’ex distributore (lato Borghetto).

