A Quiliano un incontro su “Come finanziare le strade comunali e vicinali pubbliche distrutte dagli eventi meteorologici”

Quiliano. Il disastro causato da eventi meteorologici particolarmente intensi del novembre scorso ha provocato una serie di dissesti distribuiti su interi territori dei Comuni del savonese, mettendo letteralmente in ginocchio intere comunità locali dell’entroterra.

L’amministrazione comunale di Quiliano si è fatta carico di manifestare questo disagio evidenziando la necessità di comprendere concretamente “Come finanziare le strade comunali e vicinali pubbliche distrutte dagli eventi meteorologici del 24-27 novembre 2019?”. Qual è la reale situazione delle risorse finanziarie disponibili? Quali strumenti amministrativi sono attuabili? Manifestando, di fatto, una fondamentale istanza che non interessa soltanto Quiliano, ma in generale tutti i Comuni dell’entroterra savonese. Tale disagio è già stato evidenziato dal sindaco di Quiliano Nicola Isetta in Prefettura di Savona durante la visita del ministro Bellanova.

... » Leggi tutto