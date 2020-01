Savona. Lunedì 6 gennaio torna la “Befana degli Animali”, la tradizionale manifestazione della Protezione Animali di Savona.

Per la trentesima volta, come sempre all’angolo tra corso Italia e via Paleocapa, dalle 9 alle 19, sarà presente una simpatica befana armata di scopa e con un cesto colmo di caramelle per la gioia dei più piccoli.

... » Leggi tutto