Alassio: code in autostrada, crolli e ritardi ferroviari. Ecco il Consiglio comunale straordinario

Alassio. “A seguito degli spiacevoli fatti di cronaca avvenute durante ultimo anno, riguardanti le infrastrutture liguri in genere, ed in particolare i disservizi offerti dalla rete Autostradale specie nel corso delle vacanze natalizie, si rende necessario una presa di posizione chiara, precisa e ferma di tutto il territorio della Riviera di Ponente, da Varazze a Ventimiglia. Una situazione che deve assolutamente cambiare: albergatori e commercianti, stabilimenti balneari ed imprenditori “ponentini” non devono essere isolati dal resto dell’Italia”.

Detto, fatto: Massimo Parodi, presidente del Consiglio comunale alassino, l’aveva annunciato a dicembre, quando le cronache riportavano notizie di code e disagi infiniti per quanti tentavano di raggiungere la Liguria.

... » Leggi tutto