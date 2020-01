Autostrade, chiusure notturne sulla A10 Genova-Savona e sulla A12 Genova-Sestri Levante

Liguria. Sulla A10 Genova-Savona e sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: sulla A10 Genova-Savona, dalle 21:00 di domenica 5 alle 6:00 di lunedì 6 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto, verso Genova. In alternativa, chi è diretto verso Genova, dovrà uscire alla stazione autostradale di Genova Prà.

E poi sulla A12 Genova-Sestri Levante, dalle 1:00 alle 5:00 di domenica 5 e di lunedì 6 gennaio, sarà chiusa l’uscita della stazione di Sestri Levante, per chi proviene da Genova. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Deiva Marina, sulla A12, di competenza S.A.L.T.

