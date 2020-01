Botteghe aperte nella Pigna. Mostre, artigianato e spettacoli nel centro storico

Sanremo. Per l’ultimo weekend del periodo natalizio la Pigna è ancora festa nel centro storico matuziano. Da Piazza Cassini a Piazza Santa Brigida le botteghe artigiane sono aperte con l’esposizione dei prodotti made in “Sanremo vecchia”: il Legno D’Ulivo di Valentino, gli Scudi e Le Spade del Vichingo, le Sciarpe di Sabrina, il Vintage di Carla e Giuseppe, i Gioielli di Deborah e ancora le Botteghe dei Pittori in Piazza dei Dolori insieme alle Collane di Graziella, la Bottega di Iba che ospita Daniela, Barbara e Gli Artigiani Della Pigna. Infine le Creazioni di Ornella.

Inoltre è possibile visitare, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30, la mostra Alpi Nel Arte-Racines che nel Ex Oratorio di Santa Brigida propone le opere di Guido Diemoz – Le Sculture Della Memoria.

... » Leggi tutto