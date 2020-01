“Come crescere un figlio”: a Finale Ligure dopo 54 anni di attività chiude “Da Franca Ricami”

Finale Ligure. ”Come crescere un figlio”. Vittoria Manzionna, storica titolare del negozio “Da Franca Ricami”, non usa mezzi termini per descrivere quella che, per 54 anni, è stata la sua seconda casa.

Aperta nel lontano 15 aprile del 1966, la storica attività finalese il 31 dicembre scorso ha chiuso i battenti lasciandosi alle spalle ricordi e soddisfazioni: “In tutti questi anni ho avuto tanta riconoscenza da parte della mia clientela – racconta Manzionna – una clientela che si è creata giorno dopo giorno grazie all’impegno, all’amore e alla passione per questo lavoro”.

... » Leggi tutto