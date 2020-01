Legge di Bilancio, CIA Savona: “Importanti misure per il settore agricolo, coltivatori under 40 e l’Oleoturismo”

Savona. “Oltre all’azzeramento dell’Irpef agricola ed all’estensione degli incentivi fiscali di industria 4.0 per l’acquisto di beni strumentali tramite il credito di imposta e la conferma del bonus verde con la detrazione del 36% delle spese sostenute per sistemazione di aree verdi private e condominiali per la realizzazione di giardini compresi gli impianti irrigui, è stato nuovamente introdotto lo “sconto”, anzi il totale abbuono previdenziale INPS per i giovani sotto i 40 anni che diventano coltivatori diretti o imprenditori agricoli. La totale esenzione (100%) della parte previdenziale dei contributi assicurativi durerà 2 anni”.

Così in un post sulla propria pagina Facebook CIA Savona parla delle misure contenute nella Legge di Bilancio per il comparto agricolo e delle possibilità per il settore nel nostro territorio.

