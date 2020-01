Liguria, caccia al cinghiale prorogata fino al 31 gennaio

Genova. La caccia al cinghiale viene prorogata fino al 31 gennaio. Ad annunciarlo è l’assessore regionale alla Caccia, Stefano Mai.

“La caccia al cinghiale proseguirà perché non sono stati raggiunti i contingenti dei capi da abbattere – spiega l’assessore Mai -. Ad oggi siamo intorno al 75% gli abbattimenti rispetto al contingente prefissato. Originariamente la chiusura stabilita nel calendario venatorio era al 6 gennaio, tuttavia proseguirà sino al raggiungimento del contingente abbattibile e comunque non oltre 31 di gennaio, come peraltro consentito dalla legge 157/92”.

... » Leggi tutto