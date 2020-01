Mercato a Borghetto, cimento a Laigueglia e la Befana ad Andora: una “schiera” di eventi nella domenica in provincia

Provincia. Siamo nel 2020: un nuovo anno e un nuovo decennio sono iniziati! Saranno dodici nuovi mesi belli intensi, ad esempio sul fronte sportivo nel corso della prossima estate si disputeranno gli Europei di calcio e i XXXII Giochi olimpici a Tokyo, in Giappone. Ma non pensiamoci! C’è ancora tutto l’inverno da trascorrere con i sempre più “affollanti” IVG Eventi in provincia, tra cui vi anticipiamo i principali.

La prima domenica del 2020 è inaugurata in “pompa magna” dal ritorno del Mercato Riviera delle Palme a Borghetto Santo Spirito, che con alta qualità e ampie offerte di prodotti regalerà ai clienti la possibilità unica di trascorrere una giornata di shopping “a cielo aperto”.

