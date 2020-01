Promozione, giudice sportivo: tre giornate di squalifica a Kevin Piave

Ceriale. Dieci giocatori del girone A di Promozione ligure sono stati fermati dal giudice sportivo, dopo le partite dell’ultima giornata di andata.

Carlos Andres Salas Mendoza (Praese) è stato squalificato per giornate in quanto “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, prendeva il direttore di gara per un braccio, senza conseguenze lesive, girandolo verso di lui e dicendogli che avrebbe volentieri preso una pesante squalifica (sanzione aggravata a motivo del disprezzo dimostrato nell’affermare che non gli importava nulla del provvedimento sanzionatorio cui sarebbe andato incontro)”.

