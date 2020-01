Regionali 2020, il M5S lancia le candidature sulla piattaforma Rousseau

Liguria. Sono aperte le candidature per le “regionarie” e la scelta del candidato presidente per la Liguria, Puglia e Toscana in vista delle elezioni regionali che si terranno nella prossima primavera. L’annuncio in un post sul blog del Movimento Cinque Stelle.

Tutti gli iscritti – prosegue il testo – con documento certificato residenti in queste tre regioni, se in possesso dei requisiti necessari, possono avanzare la loro candidatura entro il termine perentorio delle ore 23:59 del 10 gennaio 2020.

