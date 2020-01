Sanremo, cantiere dell’Alfano fermo per non disturbare i clienti dell’hotel Royal. Chiesti danni al Comune

Sanremo. Cantiere dell’auditorium Alfano stoppato durante l’estate per non disturbare l’attività del vicino Royal Hotel. Le imprese appaltatrici presentano un conto danni al Comune che supera i 300 mila euro.

A tanto ammonta la richiesta del raggruppamento temporaneo costituito dalla A.G.S. Costruzioni s.r.l. di Vado Ligure e dalla matuziana Impresa Marino s.n.c. che, a partire dal primo giugno e fino al trenta di settembre, ormai dello scorso anno, sono state costrette a fermare i lavori a loro assegnati per la riqualificazione dell’anfiteatro comunale, su espresso ordine del direttore dei lavori, in virtù di un accordo sottoscritto tra l’amministrazione Biancheri e la direzione del noto cinque stelle nel febbraio del 2019, volto a limitare (se non eliminare del tutto) rumori molesti per i clienti dell’”Albergo Reale”.

