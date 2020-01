Sanremo. Momenti di panico e massiccio intervento dei vigili del fuoco, verso le 18 nel quartiere della Foce.

Uno sbalzo di tensione ad un cavo elettrico della rete gestita da Amaie, nella zona di via Franco Alfano, ha causato un black out che ha coinvolto anche la limitrofa via Marconi. A causa della mancanza di corrente, due ascensori si sono bloccati con delle persone all’interno.

