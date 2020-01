Sposi “internazionali” a Borghetto Santo Spirito, la cerimonia: “Giornata splendida e indimenticabile”

Borghetto Santo Spirito. E’ stato celebrato questa mattina in piazza Pelagos a Borghetto Santo Spirito il matrimonio “internazionale” di Simona Torriano e Christophe Dufresne, giovanissima coppia italo-francese (ma residente negli Stati Uniti) che come cornice per le proprie nozze ha preferito le palme liguri a quelle californiane.

E’ stato il sindaco Giancarlo Canepa a celebrare le nozze in ambito civile tra i due sposi: lei è originaria di Torino, lui di Montpellier e ora vivono a Los Angeles. I due sono stati protagonisti di una lunga querelle burocratica per potersi sposare nella località del ponente savonese.

