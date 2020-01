Cervelli in fuga, la storia di Elis. Da Sanremo alla Silicon Valley per progettare le reti cloud del futuro

Sanremo. Un cervello italiano di origini albanesi che finisce a lavorare negli Stati Uniti. E’ la storia del giovane sanremese Elis Lulja, classe 1990, nato in Albania e trasferitosi a Coldirodi con la famiglia all’età di quattro anni. Lui è uno dei tanti, troppi, cervelli in fuga che formati nelle università nazionali, finiscono per espatriare a causa della mancanza di prospettive lavorative.

Ad assumerlo dopo il primo colloquio presso la sua sede di San José, nella Bay Area di San Francisco comunemente chiamata “Silicon Valley” – è stata niente meno che la Cisco, multinazionale amaricana leader nel mondo per la realizzazione di apparecchiature specializzate in networking. Elis, che ha frequentato da ragazzo le medie Pascoli e, in seguito, il liceo Cassini, prima di volare negli USA si è laureato ingegnere informatico. A consigliargli di espatriare, ironia amara della sorte, è stato il suo stesso professore dell’università.

... » Leggi tutto