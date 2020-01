Gara per trasporti in Liguria, Pd: “Devasta sistema pubbliche assistenze. Chiederemo la revoca”

Regione. “La gara bandita dalla Regione Liguria per l’assegnazione del trasporto sanitario è un atto grave che minaccia l’esistenza delle pubbliche assistenze, attive da oltre un secolo in maniera capillare su un territorio complesso come il nostro”.

Lo dichiarano dal Pd ligure, dal quale hanno proseguito: “Le pubbliche assistenze, rappresentate da Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Cipas (Consorzio Italiano Pubbliche Assistenze) e Croce Rossa, rischiano di saltare perché introdurre una logica di mercato in questo settore è folle”.

... » Leggi tutto