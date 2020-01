Genoa-Sassuolo, la figlia di Gianmario Zerbini in campo in memoria del papà

Pietra Ligure-Genova. È scesa in campo al fianco del capitano, in memoria del papà, attorniata dal supporto della curva Nord che, nonostante il silenzio polemico del primo tempo, non ha comunque risparmiato cori continui e instancabili per “Cico”.

È così che anche lo stadio Luigi Ferraris di Genova quest’oggi, alla ripresa del campionato di serie A Tim dopo la sosta natalizia, ha reso omaggio alla memoria di Gianmario “Cico” Zerbini, campione di kick-boxing, ex calciatore e leader della gradinata genoana, squadra di cui era grande tifoso.

