Imperia, conclusa l’operazione di polizia “Alto Impatto”. Il bilancio

Imperia. Si è conclusa l’Operazione Alto Impatto pianificata per le Festività che ha previsto il potenziamento dei servizi di controllo del territorio, con l’impiego del Reparto Prevenzione Crimine, equipaggi che operano in sinergia con la Volante e rappresentano una significativa risorsa strategica, una task force di intervento rapido, anche con compiti di polizia amministrativa e l’intensificazione dell’attività di “intelligence”.

Ai risultati che sono stati già comunicati nel periodo in questione, in questo fine settimana gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti per sedare una lite familiare a seguito della segnalazione di una donna che era stata intimorita dall’atteggiamento del marito rincasato in evidente stato di alterazione alcolica. L’intervento dei poliziotti ha consentito che la situazione non degenerasse ulteriormente, riportando la calma tra i coniugi. Sono state inoltre identificate 146 persone, controllati 43 veicoli, effettuati 11 posti di controllo.

