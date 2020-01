Incidente in autostrada, l’A10 va in tilt: 3km di coda tra Finale Ligure e Spotorno

Finale Ligure. Domenica contraddistinta dagli incidenti in alcune città delle Riviera (in particolare Savona e Noli) e ora anche in autostrada, in direzione Savona.

Si è verificato, pochi minuti fa, un incidente nel tratto di A10 compreso tra Finale Ligure e Spotorno. Ancora nessuna informazione sulla dinamica del sinistro, che pare aver coinvolto più di una vettura. Due i feriti accertati, per ora, che saranno entrambi trasportati, salvo nuove indicazioni, in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

