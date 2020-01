La Caronnese espugna il Comunale e i matuziani si allontanano dalla vetta

Sanremo. Dopo la sosta natalizia la Sanremese torna a calcare il Comunale con la voglia e il dovere di vincere per cercare di riprendere il primo posto in campionato. L’avversaria è l’ostica Caronnese, con cui i padroni di casa, nella prima partita del campionato, pareggiarono 3-3 in Lombardia. I rossoblù sono tra l’altro a soli 3 punti dai Matuziani. Nei convocati di mister Ascoli figurano i tre nuovi acquisti del mercato di riparazione: il difensore Ponzio, il centrocampista Maroni e l’attaccante ex Trastevere De Julis.

La partita viene tra l’altro trasmessa in chiaro e in diretta da Sportitalia, famoso canale di informazione sportiva nazionale.

... » Leggi tutto