“Pesca senza limiti” nei laghi del Dolmen a Roccavignale, rabbia Enpa: “Animali non sono in saldo”

Roccavignale. Non ci sta, e protesta, la Protezione Animali savonese per la “pesca senza limiti” nei laghi del Dolmen promossa oggi e domani dal comune di Roccavignale per “liberare” le acque.

“Quasi si trattasse di svuotare gli scaffali da merce inanimata, invece di animali purtroppo muti ma che la scienza ha già dimostrato trattarsi di esseri viventi con capacità di provare dolore; se il comune voleva o doveva svuotare i laghi sarebbe stato corretto ed umano utilizzare storditori elettrici per far affiorare gli animali, raccoglierli in secchie e liberarli nelle acque libere dei torrenti vicini”, hanno dichiarato da Enpa.

