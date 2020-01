Salvaguardia della costa, Sanremo approva progetti per 5 milioni

Sanremo. Salvaguardia della costa e recupero delle scogliere danneggiate dalla tremenda mareggiata dell’ottobre 2018, Palazzo Bellevue approva progetti definitivi di messa in sicurezza del valore totale di circa 5 milioni di euro.

E’ questa la somma degli interventi più urgenti che l’amministrazione Biancheri non vuole ritardare, onde evitare situazioni devastanti per l’ecosistema balneare e, di conseguenza, per il comparto turistico della Città dei Fiori. Gli elaborati, commissionati a tre professionisti distinti (i sanremesi Pierfrancesco Russo e Manuel Bianchi, oltre al savonese Paolo Gaggero), hanno evidenziato l’importanza di intervenire a tutto tondo, da ovest a est del lungomare matuziano. Le opere più importanti, economicamente parlando, riguardano il ripascimento delle spiagge di Corso Marconi (importo lavori stimato di 1 milione di euro); a cui segue il consolidamento delle scogliere di Pian di Poma (450 mila euro) e la sistemazione della condotta sottomarina di scarico delle acque che si dilunga verso il mare dal quartiere della Foce (400 mila euro).

... » Leggi tutto