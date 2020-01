Savona. Grave incidente nella tarda mattinata odierna, pochi minuti dopo le 11,30, in centro Savona.

È successo in via Mazzini, dove un’auto, per cause ancora da accertare, si è ribaltata. Danni ingenti al mezzo e tre persone ferite all’interno, con i soccorritori in azione proprio in questi minuti.

... » Leggi tutto