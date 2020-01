Savona. Incidente stradale, intorno alle 12, nei pressi dell’Ipercoop di Savona. A scontrarsi sono state due auto.

Stando alle informazioni raccolte, una Clio di colore grigio, pare per via di una precedenza non rispettata, avrebbe centrato l’altra auto. L’impatto è stato violento, al punto che una delle portiere posteriori dell’altra vettura è stata letteralmente divelta.

