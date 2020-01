A Bordighera ultimo appuntamento con l’evento “Christmas Quest”

Bordighera. Ultimo giorno di un evento magico che ha visto le vie di Bordighera trasformate in un villaggio di luci e colori fantastici, con animazione, musica, laboratori per bimbi, bancarelle e tutti i negozi aperti per l’inizio dei saldi.

Grazie ad una importante collaborazione con il Comune di Bordighera, con la squadra della Protezione Civile e l’assistenza del “Ponente Emergenza” si è chiusa in bellezza la ventinovesima edizione della “Befana Bordigotta“ con l’isola pedonale lungo l’Aurelia invasa di gente, per un grande successo.

