Anno nuovo e prima vittoria per le ragazze dell’Alassio FC

Alassio. Con la prima partita del 2020 è arrivata finalmente la prima vittoria per le ragazze dell’Alassio FC nel campionato di Eccellenza ligure.

Ieri, domenica 5 gennaio, le giovanissime giallonere (che come tante altre volte erano in campo con una formazione dall’età metà molto bassa con elementi del 2002, 2003 e 2004, praticamente una squadra Juniores) hanno affrontato le ragazze del Genova Calcio (ad onor di cronaca giovanissime anche loro) con cui condividevano l’ultimo posto in classifica.

