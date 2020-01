Coppa Italia di Eccellenza, la diretta della finale: Albenga contro Sestri Levante

Genova. La stagione 2019/20 del massimo campionato regionale ligure sta vivendo un’appassionante sfida al vertice, con un terzetto di squadre che si contendono la vittoria finale e, di conseguenza, la promozione in Serie D. Si tratta del Sestri Levante, appena retrocesso dalla quarta serie, dell’Albenga, forte di una nuova ed ambiziosa dirigenza, e dell’Imperia, decisa a fare ritorno in D dopo sette stagioni.

Due di queste, Albenga e Sestri Levante, hanno brillato anche in Coppa Italia, raggiungendo l’ultimo atto regionale: la finale che assegna il trofeo. La partita, in gara secca, va in scena alla Sciorba di Genova.

... » Leggi tutto