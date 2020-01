Emergenza a Varigotti dopo i crolli, al via i primi lavori in somma urgenza

Finale Ligure. A Varigotti non sono state certo vacanze natalizie positive dopo l’emergenza della mareggiata che ha devastato il famoso borgo marinaro prima delle festività, con crolli, dissesti del litorale e case inagibili.

Domani partiranno i primi lavori in somma urgenza varati dall’amministrazione comunale, come conferma il vice sindaco e assessore Andrea Guzzi: “E’ stato approvato il progetto esecutivo e inizieremo con i primi interventi di messa in sicurezza che speriamo possano dare respiro al borgo e ai suoi abitanti: sarà realizzata una scogliera a protezione dell’abitato e assieme al Consorzio di Depurazione Acque sarà ripristinato anche l’impianto fognario danneggiato dall’urto delle onde, senza contare il ripristino delle infrastrutture per l’erogazione del gas” afferma.

