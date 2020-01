Finale Ligure: 251 temerari per il cimento della Befana

Finale Ligure. Festa a Finale Ligure per il tradizionale cimento invernale della Befana che si è svolto questa mattina presso la Spiaggia dei Neri.

Sono stati 251 i temerari che si sono tuffati, in un clima quasi primaverile: temperatura dell’acqua di 14 gradi e quella dell’aria di 16 gradi. Folklore tipico dell’Epifania, con look dedicati al giorno della Befana. Come in altri cimenti recenti non è mancata la ciumba con la bicicletta.

... » Leggi tutto