La “Befana degli animali” a Savona, Enpa: “Aiutate i gatti e i cani bisognosi”

Savona. Questa mattina la “Befana degli Animali”, la tradizionale manifestazione della Protezione Animali di Savona.

Per la trentesima volta, come sempre all’angolo tra corso Italia e via Paleocapa, dalle 9 alle 19, presente una simpatica befana armata di scopa e con un cesto colmo di caramelle per la gioia dei più piccoli. “Anche quest’anno siamo pronti a raccogliere cibo per la pappa giornaliera dei tanti gatti che vivono nei cortili e nelle vie cittadine e per i cani bisognosi; le nostre befane stanno offrendo caramelle ai bambini e molte persone ci hanno già fatto visita dimostrando concreto e generoso amore verso i nostri protetti e la nostra opera di volontariato” afferma l’associazione savonese.

