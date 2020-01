L’assessore Cavo: “Giù le mani dagli Itis, abbiamo finanziato questi indirizzi con 7 mln di euro”

Liguria. “Giù le mani dagli ITS, gli istituti tecnici superiori che specializzano e occupano i nostri ragazzi!”. L’assessore alla Formazione Ilaria Cavo difende i percorsi post diploma, che in Liguria rappresentano una eccellenza.

“Oggi, in un’intervista al Sole24ore, il neoministro dell’Università Gaetano Manfredi dichiara che la colpa del calo degli iscritti alle Università italiane dipende anche dal fatto che le lauree professionalizzanti ‘non hanno avuto un grande successo e la separazione degli ITS non ha aiutato’ e auspica una maggiore capacità dell’università a intercettare gli studenti dagli istituti tecnici e professionali – precisa l’assessore Cavo -. Tradotto: incanaliamo gli ITS nel sistema universitario così aiutiamo le università a fare iscritti. Niente di più sbagliato”.

... » Leggi tutto