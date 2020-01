L’ex gloria della Samp Moreno Mannini vince il Footgolf in spiaggia ad Alassio

Alassio. E’ la vecchia gloria della Sampdoria Moreno Mannini il vincitore della quinta edizione “Footgolf in spiaggia” – “12 buche X 12 befane” che si è svolta a ponente e a levante del molo Bestoso di Alassio. Al secondo posto si è piazzato Ivano Bordon, ex campione del mondo nel 1982 che era stato in ritiro proprio ad Alassio prima dei Mondiali di calcio in Spagna. Sul terzo gradino del podio si è classificato Angelo Bonfrisco, ex arbitro di calcio.

Un premio speciale è stato assegnato a Paolo Monelli, mentre per il “Galup che rigore” ha vinto il Diablo Claudio Chiappucci che ha battuto Luigi Gualco, ex stella della Cremonose e Evaristo Beccalossi.

