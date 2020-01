Molini di Triora, morto il cavallo scivolato in un dirupo

Molini di Triora. E’ morto il cavallo che intorno alle 13 era scivolato per circa due metri in un dirupo, nel sentiero che conduce ad Andagna, a Molini di Triora, a seguito del cedimento del terreno. L’animale aveva 12 anni. Stando a quanto dichiarato dal suo padrone, il cavallo, che nella caduta aveva riportato la frattura di una zampa, poteva essere salvato se solo fosse stato disponibile un elicottero.

A dimostrarsi letale per il cavallo, sarebbe stata la sedazione generale. «Dopo tre iniezioni di tranquillanti – ha dichiarato l’uomo – è stato sedato, ma il suo cuore non ha retto ed è morto alle 16,30. Mi amareggia il fatto che non sia stato possibile allertare un elicottero per salvare il mio cavallo».

