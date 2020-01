Pallavolo giovanile, Torneo della Befana: il bilancio conclusivo

Alassio. Applausi, tanti, per tutte le squadre (96 complessivamente nelle cinque diverse categorie), per i numerosi arbitri e soprattutto per l’organizzazione dell’Alassio Laigueglia Pgs Volley, che ha saputo magistralmente gestire un così ricco cast che in tre intense giornate ha dato vita a 294 partite, spalmate su 21 campi di gioco, dislocati in quindici diverse sedi in undici Comuni: Alassio, Diano Marina, Finale Ligure, Albenga, Borghetto Santo Spirito, Ceriale, Laigueglia, Loano, Ortovero, Pietra Ligure e Toirano.

È calato così il sipario sulla 21ª edizione del Torneo della Befana, kermesse internazionale di volley giovanile che ha registrato nuovi record di partecipazione (18 formazioni in più rispetto all’anno scorso e 26 in più rispetto al 2018) e che nei progetti dell’organizzazione è destinata a crescere ulteriormente.

