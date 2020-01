Prima Categoria, Quiliano&Valleggia espugna il Don Bosco Vallecrosia Intemelia

Vallecrosia. Giornata sfortunata per la prima squadra del Don Bosco Vallecrosia Intemelia. I ragazzi allenati da mister Manuele Fiore hanno perso il recupero con il Quiliano&Valleggia.

I biancorossi, nonostante il gol su rigore di Giacomo Calvini, hanno perso la prima sfida nell’anno nuovo, andata in scena al campo Zaccari a Camporosso, per 1-7. La partita era valida per l’ottava giornata del girone A di Prima Categoria.

