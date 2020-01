Swim&Run a Noli: Zanoni e Bergamini primi al traguardo

Noli. Una prima domenica dell’anno ricca di manifestazioni sportive nel comprensorio del Golfo dell’isola. “Swim and Run”, nuotare e correre. Evento svoltosi ieri a Noli, giunto alla sua settima edizione, organizzato da In3pid multisport events e dall’Asd Triathlon Savona.

La partenza è avvenuta a mezzogiorno, dalla spiaggia del borgo marinaro, in una giornata soleggiata.

La gara. 500 metri di nuoto in acque libere (mare non particolarmente mosso, temperatura fresca, attorno ai 14 gradi) e 4 km a piedi, in un circuito di due giri tra le vie del centro storico e lungo la passeggiata, dov’era posto l’arrivo. Disciplina quindi troppo dissimile da una competizione di aquathlon su distanze ‘sprint’, senza però prevedere una frazione intermedia. Gli atleti iscritti erano 112: suddivisi in singoli (79 partecipanti) e staffetta (32, in coppia).

