Vacanze di Natale, sorride il turismo savonese: pienone negli alberghi e nelle strutture ricettive

Provincia. Un notevole afflusso di turisti e visitatori, in particolare nei giorni a cavallo di Capodanno, alberghi e strutture ricettive hanno fatto registrare il tutto esaurito e si delinea un netto segno più rispetto allo scorso anno (in attesa di avere i dati complessivi e definitivi). Le vacanze di Natale si chiudono quindi positivamente per il turismo savonese, nonostante i timori della vigilia per il caos autostrade e del sistema dei trasporti che sta fortemente penalizzando la mobilità verso la Liguria.

“Fortunatamente il clima primaverile di queste giornate ha compensato il dramma delle nostre strade e autostrade” afferma il presidente provinciale degli albergatori savonesi Angelo Berlangieri (UPA). “Bisogna dire che tanti avevano prenotato molto prima delle criticità della rete autostradale, ma è anche vero che il bel tempo ha aiutato molto in termini di arrivi e presenze nelle località della riviera e della provincia”.

