Ventimiglia, giardini pubblici chiusi per cattura cinghiali

Ventimiglia. Incursione dei cinghiali all’interno dei giardini pubblici Tommaso Reggio a Ventimiglia. Questa volta, sia per la loro incolumità che per quella dei cittadini, l’amministrazione ha deciso di chiudere i giardini, lasciando scorrazzare liberamente gli ungulati, per poi catturarli.

Lo ha annunciato il consigliere comunale Francesco Mauro: «Insieme al sindaco e alle forze dell’ordine abbiamo deciso di lasciare i cinghiali chiusi nei giardini per stanotte, onde evitare problemi seri per la circolazione, domani mattina i giardini rimarranno chiusi finché i cinghiali non verranno anestetizzati e portati in luogo sicuro senza far loro del male».

