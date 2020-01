Violenze ad ex coniugi e minacce a figli minori, tre denunce dei carabinieri

Ponente. In pochi giorni tre coniugi allontanati dai carabinieri delle stazioni di Cisano Sul Neva, Andora e Villanova d’Albenga per tre casi di violenza e atti persecutori in famiglia.

Tormentavano gli ex con continui messaggi minatori, improvvisavano scenate di gelosia, in qualche caso sono arrivati a terrorizzare anche i figli minori, allo scopo di rendere inquieta e frustrante la vita familiare. Le azioni vessatorie e le continue angherie venivano messe in atto nonostante gli stessi, due uomini ed una donna, fossero stati già ammoniti.

